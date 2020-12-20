Нарышкин дал напутствие молодому пополнению СВР

Результаты, полученные легендарными сотрудниками отечественной внешней разведки прошлого, отдававших все свои силы для решения сверхзадач, являются достойным примером для молодого пополнения Службы внешней разведки, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Он выступил в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево на торжественной церемонии, посвященной 100-летию Службы внешней разведки. Нарышкин произнес речь на фоне монумента в честь отечественных разведчиков всех времен. На памятнике отлиты в бронзе страницы истории внешней разведки, барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет, передает РИА «Новости».

«Очень символично, что здесь присутствуют представители трех поколений – это наши дорогие ветераны, сегодняшний высший руководящий состав Службы и, наконец, недавнее молодое пополнение. Приобретенные с годами жизненная мудрость, богатый опыт и профессиональное мастерство старших товарищей в сочетании с пытливым умом и энтузиазмом молодежи является залогом нашего уверенного движения вперед», – сказал Нарышкин, кадры выступления которого показал телеканал «Россия 24».

Обращаясь к тем, кто делает первые шаги в разведки, Нарышкин подчеркнул, что их оперативная биография начинается на пороге второго столетия истории СВР. «Каким она станет, во многом зависит от каждого из вас, от профессионального умения и трудолюбия, от достигнутых результатов и созданного задела на будущее. Ведь именно вам предстоит со временем взять на себя основную нагрузку и в Центре, и в разведработе за рубежом», – сказал Нарышкин.

Директор СВР призвал еще раз вглядеться в портреты российский выдающихся разведчиков, запечатленных на памятнике. «Эти люди вошли в историю, потому что постоянно ставили перед собой сверхзадачи и не жалели сил для их достижения. Они – достойный пример для всех нас и наших потомков», – подчеркнул он.

Двадцатого декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента России от 20 декабря 1995 года. В течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.

Ранее Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей. Президент заявил, что сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.