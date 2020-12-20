Сербия допустила возможность производства «Спутника V»

Сербия может наладить совместное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если исследования препарата подтвердят его качество, заявил президент балканской республики Александар Вучич.

«Я верю, что существует такая перспектива. Мы разговаривали об этом [с главой МИД России Сергеем Лавровым]. Если все показатели будут хорошими, а пока они положительные, думаю, что это возможно в Сербии», – передает слова Вучича ТАСС.

По словам сербского лидера, сейчас получена часть документации по первой и второй фазе испытаний, ожидаются результаты третьей фазы. Как отметил Вучич, в Агентстве по медикаментам Сербии довольны качеством российской вакцины. «Мы планируем как можно скорее провести вакцинацию и желаем вам в России как можно скорее освободиться от коронавируса, как и мы это делаем в Сербии», – добавил президент.

В начале декабря пробная партия вакцины «Спутник V» была доставлена в Сербию.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия готова работать с Россией в вопросе совместного производства вакцин.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что рассматривается возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. Также он заявлял, что РФПИ планирует подать заявки на ускоренную регистрацию «Спутника V» в других странах – Белоруссии, ОАЭ, Индии, ряд стран Латинской Америки, Азии и Африки.