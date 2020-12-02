Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Плотникова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным актера Бориса Плотникова. Глава государства отметил, что артист хранил приверженность традициям отечественного искусства.

«Ушел из жизни яркий, неординарный и очень талантливый человек. Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства», – говорится в телеграмме главы государства, отправленной близким артиста. Текст опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что память о Плотникове навсегда останется в сердцах его коллег и учеников.

В среду в возрасте 71 года скончался народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».