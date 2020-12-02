В Москве решили ужесточить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу Виктория Скрипаль сообщила в СК о звонке от сестры Юлии из Британии Народный артист России Борис Плотников умер от коронавируса 2 декабря 2020, 12:53

Фото: "Собачье сердце",Ленфильм

Текст: Дмитрий Зубарев

Народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», умер в возрасте 71 года от коронавируса, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. «Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», – передает ТАСС слова Заславского. Он назвал Плотникова фантастическим мастером и прекрасным актером. Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе. Борис Плотников родился 1 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филфак Уральского государственного университета. Плотников некоторое время служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года стал актером Московского театра сатиры, где играл в спектаклях «Вишневый сад», «Бешеные деньги» и других. Позднее Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.



На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько «Восхождение». Заметной стала роль в двухсерийном художественном телефильме Владимира Бортко «Собачье сердце», в котором артист исполнил роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.



Плотников также был театральным педагогом: в ГИТИСе являлся руководителем мастерской и профессором кафедры мастерства актера.

