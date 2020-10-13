Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца» 2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ (фото: «Собачье сердце», киностудия «Ленфильм»)

