Суд арестовал «поволжского маньяка»

Жителя Казани Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин, по решению Советского районного суда арестовали до 27 января 2021 года.

«Ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Тагирова Радика Тагировича меру пресечения в виде заключения под стражу (...) до 27 января 2021 года», – передает слова судьи ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка по прозвищу Казанский душегуб. По данным прессы, жертвами маньяка в основном становились женщины в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина представлялся им сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил старушек и забирал у них деньги.

В результате следственных действий установили подозреваемого, им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров. По данным СК, убийства совершались в период с 2011 по 2012 год на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Тагиров не смог вспомнить точное число своих жертв.