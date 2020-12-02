В России пополнили отряд космонавтов

В российский отряд космонавтов пришло пополнение из семи новых участников, об этом сообщила государственная корпорация Роскосмос.

«Решением комиссии квалификация космонавта-испытателя присвоена Константину Борисову, Александру Горбунову, Александру Гребенкину, Алексею Зубрицкому, Сергею Микаеву, Кириллу Пескову и Олегу Платонову. Они прошли двухлетний курс общекосмической подготовки и успешно сдали Государственный экзамен», – отмечается в сообщении на сайте госкорпорации.

Получившие удостоверения космонавты отобраны в отряд Роскосмоса по результатам второго открытого конкурса, объявленного в 2018 году. Два года они проходили общекосмическую подготовку в качестве кандидатов.

До этого момента в отряде числились 23 человека.

К новоиспеченным космонавтам обратился руководитель летно-космического центра РКК «Энергия», Герой России, летчик-космонавт Александр Калери.

«Впереди у вас длинный путь, многое предстоит сделать. Создана хорошая основа для дальнейшего развития и совершенствования полученных навыков. Продолжайте учиться и двигаться к своей цели», – сказал он им.

В сентябре начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов сообщал, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году сократилось число заявок на участие в наборе в отряд космонавтом.