Стало известно о сокращении числа кандидатов в космонавты из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году сократилось число заявок на участие в наборе в отряд космонавтом, рассказал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов.

«Число претендентов, представивших полный пакет документов на рассмотрение, в этот раз меньше. На это есть объективные причины: во время прошлого набора не было такого форс-мажорного фактора, как COVID-19. В этот раз многие желающие просто не успели собрать все документы из-за того, что жизнь в стране в самый пик нашей кампании буквально замерла на три, а то и на четыре месяца – в зависимости от региона», – рассказал Власов изданию госкорпорации Роскосмос «Русский космос».

«Тем не менее мы приняли 1 926 обращений по телефону и электронной почте, в том числе 183 заявления с пакетами документов от 143 мужчин и 40 женщин. Среди них: сотрудники ракетно-космической отрасли – 21 человек, Росатома – три человека, военнослужащие разных специальностей (от подводников до летчиков) – 12 человек. 53 человека мы пригласили на очный этап, в том числе восемь женщин», – добавил начальник ЦПК.

С учетом эпидемиологической ситуации на очный этап приглашают по три человека в неделю, раньше за такой же срок приглашали по два кандидата.

«Мы вынуждены так действовать, потому что по объективным причинам простаивали три месяца, а сейчас должны уложиться в объявленные ранее сроки. Так что работаем более интенсивно, но с учетом санитарно-эпидемиологических требований: маски, санитайзеры для рук, социальная дистанция и т.д», – пояснил Власов.

Он отметил, что в «ЦПК обстановка с коронавирусной инфекцией стабильная, не угрожающая безопасности сотрудников и претендентов».

Ранее Роскосмос впервые утвердил три экипажа для полета к МКС в октябре 2020 года.