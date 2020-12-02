Китай захотел увеличить импорт российской продукции

Китай заинтересован в увеличении импорта из России, поскольку видит потенциал торгового сотрудничества между двумя странами, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

«Мы по-прежнему видим огромным потенциал торгового сотрудничества России и КНР. Китай – крупнейшая развивающаяся страна, у нас огромный, растущий рынок. Мы заинтересованы в увеличении импорта российской продукции в Китай», – цитирует ТАСС премьера.

Ранее Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц.