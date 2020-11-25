Китай запретил импорт продукции птицеводства из ряда регионов России

Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Мы получили информацию от Торгового представительства России в КНР о том, что Китай приостановил импорт продукции птицеводства из Республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области. Временные ограничения связаны с эпизоотическим неблагополучием по гриппу птиц данных регионов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в ведомстве добавили, что запрет был введен с 2 ноября. Россельхознадзор будет инициировать переговоры с компетентным ведомством Китая для обсуждения сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что Белоруссия ограничила поставки птицы из некоторых регионов России и нескольких областей Казахстана. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, во Владимирской области и Ингушетии зарегистрированы случаи заболевания птиц болезнью Ньюкасла. Кроме того, в Акмолинской, Актюбенской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркенстанской областях Казахстана выявлено заболевание птиц высокопатогенным гриппом.