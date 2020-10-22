Белоруссия ограничила ввоз птицы из двух регионов России

Белоруссия ограничила поставки птицы из некоторых регионов России и нескольких областей Казахстана, соответствующее решение принял департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, во Владимирской области и Ингушетии зарегистрированы случаи заболевания птиц болезнью Ньюкасла. Кроме того, в Акмолинской, Актюбенской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркенстанской областях Казахстана выявлено заболевание птиц высокопатогенным гриппом, передает «БелТА».

Белорусское ведомство с 22 октября временно ограничило на ввоз в страну из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.



Ранее сообщалось, что Белоруссия прекратила ввоз польских товаров.