Белоруссия прекратила ввоз польских товаров

Белорусские таможенники перестали пропускать в республику польские товары, сообщают СМИ.

Польская газета Gazeta Wyborcza пишет, что таможенники якобы предлагают выбросить купленное или вернуться с товарами в Польшу, передает канал «360».

Через границу не позволяют провезти даже кофе, шоколад или туалетную бумагу.

При этом каким именно актом руководствуются сотрудники белорусской таможни, они не уточняют.

По мнению польского издания, запрет Минск ввел, чтобы спасти свои «тающие валютные резервы».

Также предполагается, что белорусский лидер Александр Лукашенко, заявивший о закрытии границ с Польшей и Литвой, решил наглядно проиллюстрировать свою позицию.

Напомним, Лукашенко заявил о том, что республика вынуждена закрыть госграницу с Польшей и Литвой и усилит ее с Украиной. Он призвал народы этих стран «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне».

Границы республики охраняются в усиленном режиме, заверил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

Белорусский политолог Дмитрий Болкуне заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что заявление Лукашенко может быть направлено на «запугивание населения» и «вызовет еще больший раскол в обществе».

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