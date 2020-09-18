Эксперт объяснил заявление Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой

«Это направлено на запугивание населения и вызовет еще больший раскол в обществе», — сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя заявление президента Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой и Польшей, и усилении погранконтроля с Украиной.

«Выборы прошли, но протесты продолжаются, Александр Лукашенко считает, что нужно закрыть границы или ужесточить пограничный режим, потому что, по его сведениям, Польша планирует захватить Беларусь», – отметил белорусский политолог Александр Болкунец.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что республика вынуждена закрыть госграницу с Польшей и Литвой, и усилит ее с Украиной. Лукашенко призвал народы этих страны «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне». Границы Белоруссии охраняются в усиленном режиме, заверил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

«Такие заявления еще больше рассорят Белоруссию с Польшей и Литвой. Кроме того, оно нужно для запугивания населения. Как следствие, будет спровоцирован еще больший раскол в обществе», – считает Болкунец. Эксперт отметил, что на пике пандемии коронавируса Лукашенко объявлял, что границы закрывать не будет, но сейчас решил закрыть страну, опасаясь протестов.

По его мнению, оппозиция отреагирует на ужесточение границ очередным маршем в субботу и воскресенье. «А через неделю на саммите Евросоюза главе Белоруссии закроют въезд в страны Евросоюза, и не только ему, но и его ближайшему окружению», – отметил Болкунец.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспрецедентно жесткой резолюции Европарламента по событиям в Белоруссии, в которой содержится требование к властям ЕС ввести санкции не только против Лукашенко, но и против граждан России, «прямо вовлеченных в поддержку режима в Беларуси». Добавим, что Литва – пока единственная из стран ЕС, которая считает экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую «избранным президентом» Белоруссии.

В эту среду Лукашенко заявил, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства и проводит саботаж экономики и социальной сферы. Одновременно белорусский президент назвал Украину «форпостом политических провокаций» в адрес Минска. В тот же день помощник министра обороны Белоруссии Олег Воинов сообщал, что Польша и Литва причастны к дестабилизации ситуации в стране, это привело к нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях.

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