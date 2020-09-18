Эксперт объяснил заявление Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой

Взгляд
18 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США &#8722; Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Молодежь напишет новые правила цивилизации

Заработок и карьера не привлекают современную молодежь пресс-служба «Российской креативной недели»
«Мы очень недооцениваем нашу молодежь. Они сильнее нас, у них по-другому развито восприятие. Каждый талантливый молодой человек – это «супермозг», – сказала газете ВЗГЛЯД Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор прошедшей на днях «Российской креативной недели». Есть ли у современной молодежи авторитеты, в чем ее главная мотивация и почему она не стремится в классический бизнес?  Подробности...
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Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера

Автоматы для бундесвера производит принадлежащая Саудовской Аравии компания cg-haenel.de
Впервые за многие десятки лет автоматы Бундесверу начнет поставлять не именитая Heckler & Koch, а компания C. G. Haenel. Она известна сотрудничеством с Хуго Шмайссером, а ее автомат MK556 оказался лучше и дешевле G36, который подвел немцев во время военной кампании НАТО в Афганистане. Но, по мнению экспертов, новый автомат не обладает выдающимися характеристиками. Что же склонило чашу весов в его пользу? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Эксперт объяснил заявление Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой

       18 сентября 2020, 11:22
    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Это направлено на запугивание населения и вызовет еще больший раскол в обществе», — сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя заявление президента Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой и Польшей, и усилении погранконтроля с Украиной.

    «Выборы прошли, но протесты продолжаются, Александр Лукашенко считает, что нужно закрыть границы или ужесточить пограничный режим, потому что, по его сведениям, Польша планирует захватить Беларусь», – отметил белорусский политолог Александр Болкунец.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что республика вынуждена закрыть госграницу с Польшей и Литвой, и усилит ее с Украиной. Лукашенко призвал народы этих страны «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне». Границы Белоруссии охраняются в усиленном режиме, заверил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

    «Такие заявления еще больше рассорят Белоруссию с Польшей и Литвой. Кроме того, оно нужно для запугивания населения. Как следствие, будет спровоцирован еще больший раскол в обществе», – считает Болкунец. Эксперт отметил, что на пике пандемии коронавируса Лукашенко объявлял, что границы закрывать не будет, но сейчас решил закрыть страну, опасаясь протестов.

    По его мнению, оппозиция отреагирует на ужесточение границ очередным маршем в субботу и воскресенье. «А через неделю на саммите Евросоюза главе Белоруссии закроют въезд в страны Евросоюза, и не только ему, но и его ближайшему окружению», – отметил Болкунец.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспрецедентно жесткой резолюции Европарламента по событиям в Белоруссии, в которой содержится требование к властям ЕС ввести санкции не только против Лукашенко,  но и против граждан России, «прямо вовлеченных в поддержку режима в Беларуси». Добавим, что Литва – пока единственная из стран ЕС, которая  считает экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую «избранным президентом» Белоруссии.

    В эту среду Лукашенко заявил, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства и проводит саботаж экономики и социальной сферы. Одновременно белорусский президент назвал Украину «форпостом политических провокаций» в адрес Минска. В тот же день помощник министра обороны Белоруссии Олег Воинов сообщал, что Польша и Литва причастны к дестабилизации ситуации в стране, это привело к нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях.

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