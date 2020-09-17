Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой, Польшей и Украиной

Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей и усилит ее с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну, передает ТАСС.

Ранее глава белорусского государства заявил, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства и проводит саботаж экономики и социальной сферы.

Также Лукашенко в среду заявил, что Украина стала «форпостом политических провокаций» в адрес Минска.

В среду помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов сообщал, что Польша и Литва причастны к дестабилизации ситуации в стране, это привело к нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях.