Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой, Польшей и Украиной

Взгляд
17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Россия проигнорирует атаку Польши на смоленских диспетчеров

Причину гибели «борта номер один» уже выяснили эксперты из МАК, России и самой Польши Sergei Karpukhin/Reuters
В Польше вспомнили про собственный вариант кампании «Во всем виновата Россия». Спустя десять лет после гибели президента Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском польские власти выдвинули новую серию обвинений и потребовали выдать диспетчеров аэропорта Смоленск-Северный, которых обвиняют в провоцировании трагедии. Что стоит за новыми обвинениями Варшавы в адрес России? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Латышские легионеры СС испугались возмездия России

Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС Оксана Джадан/РИА Новости
Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...

В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой, Польшей и Украиной

       17 сентября 2020, 20:33
    Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
    Текст: Ксения Панькова

    Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей и усилит ее с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко.

    Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну, передает ТАСС.

    Ранее глава белорусского государства заявил, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства и проводит саботаж экономики и социальной сферы.

    Также Лукашенко в среду заявил, что Украина стала «форпостом политических провокаций» в адрес Минска.

    В среду помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов сообщал, что Польша и Литва причастны к дестабилизации ситуации в стране, это привело к нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях.


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