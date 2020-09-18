Белоруссия приступила к усиленной охране границы

Органы пограничной службы осуществляют охрану государственной границы Белоруссии в усиленном режиме, заявил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

«Охрана государственной границы Республики Беларусь органами пограничной службы осуществляется в усиленном варианте. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», – передает ТАСС слова представителя погранведомства.

Напомним, в четверг президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей и усилит ее с Украиной. Он призвал народы этих страны «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне».

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