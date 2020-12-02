В Германии узнали, как Украина закупает российские запчасти для АЭС

Украинская госкомпания «Энергоатом» покупала оборудование для АЭС в России, используя европейского посредника – компанию в немецком городе Майнц IEC Industrie Export GmbH.

Оборудование для украинских атомных электростанций покупала «немецкая» фирма IEC Industrie Export GmbH, учредителями которой являются граждане Украины. За последние несколько лет компания поставила продукцию почти на 400 млн гривен (14,1 млн долларов), сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, большую часть поставок составили запасные части для реакторов производства российской компании «Танаис» из города Волгодонска Ростовской области, в том числе никелевые прокладки, трубы, запчасти для насосов или уплотнения парогенератора.

До 2014 года Россия поставляла запчасти «Энергоатому» через украинскую компанию «Атомэнергосервис». После поставки продолжились через посредников в ЕС. До середины 2015 года продукцию «Танаис» на Украину поставляла компания WK Energo из Франкфурта-на-Майне, затем поставками российской продукции на Украину занялись две компании: зарегистрированная в Майнце IEC Industrie Export GmbH, принадлежащая Алексею Солохину, и Universal Baltic Group из Эстонии, основанная киевлянином Вадимом Головко.

Как уточняет издание, стоимость продукции «Танаис» при вывозе из России в страны ЕС в несколько раз превышает цену в документах, предназначенных для украинской таможни. Кроме того, ввоз подобной продукции из России на Украину запрещен постановлением правительства Украины.

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