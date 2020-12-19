В Кремле сказали, как Путин примет решение о прививке от COVID

Президент России Владимир Путин будет ориентироваться на мнение специалистов, принимая решение о прививке от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин досконально вникает во все проблемы, он будет прислушиваться к мнению настоящих специалистов, которых не так много, передает ТАСС слова Пескова, сказанные им в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», показанного в субботу на телеканале «Россия-1» .

Пресс-секретарь президента также рассказал, почему российская вакцина вывала недоверие Запада: «Это связано с вопросами конкуренции, не всегда очень добросовестными. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится».

Ранее Песков заявил, что у президента Владимира Путина нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан.

Напомним, в четверг Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о прививке от коронавируса, заявил, что сделает ее, как только это станет возможным.