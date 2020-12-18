Песков ответил на вопрос о «вакцине для Путина»

У президента Владимира Путина нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, почему для Путина не сделают отдельную вакцину от коронавируса.

«Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны. И никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет», – передает ТАСС слова Пескова.

В четверг президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, сделал ли он прививку от коронавируса и как президент относится к масштабной вакцинации населения.