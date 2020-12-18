Задавший вопрос Путину исландский журналист раскритиковал СМИ своей страны

Взгляд
18 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

Нефтегазовая зависимость России резко упала Алексей Андронов/ТАСС
Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Идея социальной справедливости вгоняет в депрессию

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исконно-посконная тяга нашего народа к справедливости является важнейшим фактором, негативно действующим на массовые умонастроения. Сам подход, в котором во главу угла гражданами ставится столь рыхлая и неопределенная идея, очень опасен. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Навальный – недуэлеспособный субъект

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Репутация визави такова, что принимать очередные разоблачения за чистую монету крайне затруднительно. Все-таки репутация «врет, как дышит», им упорно создавалась годами. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев

Как раздуть мировую гражданскую войну

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если бы уклад Юга не был сломан через колено в результате гражданской войны, то спустя полвека мы увидели бы следующую картину: мирное сосуществование (разумеется, раздельное) белого населения и черных общин, получивших свободу и независимость. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Задавший вопрос Путину исландский журналист раскритиковал СМИ своей страны

    18 декабря 2020, 22:30

    Текст: Ольга Никитина

    Любое средство массовой информации в Исландии должно прислушиваться к какой-то государственной «линии партии», почти как в советские времена, заявил исландский журналист Хаукур Хаукссон, задавший вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе итоговой пресс-конференции в четверг.

    «И что если исландский журналист не придерживается государственной линии, которая, к сожалению – антироссийская? Он будет за это отвечать. Надеюсь, что политика государства изменится, но сейчас она, увы, именно такова», – сказал Хаукссон в интервью газете ВЗГЛЯД, комментируя слова российского лидера о том, что «вам достанется, наверное, потом от ваших коллег, когда вы вернетесь». По словам журналиста, российский лидер понимает ситуацию, сложившуюся в исландских СМИ.

    «Мои соотечественники-исландцы считают свой политический режим такой передовой демократией, страной мира и счастья. Но у нас к руководителям нашей страны накопилась масса больных и неприятных вопросов. Если в Исландии такая передовая демократия, то в Рейкьявике должны ответить на наши вопросы», – подчеркнул Хаукссон, отметив при этом, в стране нет ничего наподобие традиционных ежегодных пресс-конференций или прямых линий россиян с Владимиром Путиным. Он посетовал на то, что исландские власти выступают с «парадными словами» и «дежурными фразами из года в год». «А близкого своему народу лидера у исландцев нет. Это очень характерно для Исландии», – отметил журналист.

    «Да, я считаю, что Владимир Путин – единственный мировой лидер, который имеет прямую связь со своим народом. Два раза в год любой человек может позвонить Путину и задать ему удобный или неудобный вопрос. Путин всегда отвечает, порой в шутливой форме. Все это транслируется на всю Россию и на весь мир», – подчеркнул Хаукссон.

    По его словам, если европейские лидеры считают, что в их странах есть демократия, то им «стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним». «Но почему бы это не сделать, скажем, президенту Франции Эммануэлю Макрону, королю Швеции Карлу XVI Густаву, королевам Дании и Великобритании, федеральному канцлеру Германии, президенту США? – задается вопросом исландский журналист. – Прямая линия народа с главой своего государства – прекрасный формат. Он легко осуществим сегодня с технической точки зрения».

    «Путин в этом году сидел и общался с людьми без малого пять часов. Это лидер своего государства, руководитель страны. А западные руководители, видимо, не имеют такого лидерского потенциала или просто боятся своего народа, предпочитают сидеть в башнях из слоновой кости», – заключил Хаукссон.

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