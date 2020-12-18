Додон заявил об антироссийской направленности попыток дестабилизации в странах СНГ

Президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что попытки дестабилизации в странах СНГ направлены против России.

Додон заявил на заседании Совета глав государств Содружества, что «2020 год окончательно утвердил новую реальность, которая уже никем не оспаривается», передает ТАСС.

«Мы живем в многополярном мире, в котором нет места доминированию отдельной сверхдержавы над остальным миром. В уходящем году подтвердились опасения, которые мы не раз высказывали на наших публичных заседаниях и в узких неформальных беседах. Прослеживается четкая стратегия, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ, на создание на его пространстве очагов нестабильности», – сказал он.

Политик подчеркнул, что «это стратегия, нацеленная в основном против нашего стратегического партнера – против России».

Он высказал убежденность, что в будущем году «давление и подрывное действие на постсоветском пространстве» усилятся.

«Чтобы справиться с политическими вызовами, нам как никогда нужно держаться вместе. Наши страны и народы обязаны это сделать, по отдельности мы не справимся с угрозами», – сказал Додон.

Ранее в Молдавии спрогнозировали дружбу Кишинева и Киева против Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто принимает решения о союзе Украины и Молдавии против России.