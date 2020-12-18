Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% и первые комментарии регулятора по монетарной политике, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.37 мск рос на 72 копейки, до 73,55 рубля, курс евро – на 78 копеек, до 90,14 рубля, передает РИА «Новости».

До публикации релиза ЦБ в 13.30 мск рубль торговался приблизительно на этих же уровнях.

Напомним, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, однако немного поменял в релизе сигнал по ней. Теперь он будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ставки.

Регулятор отметил усиление краткосрочных проинфляционных факторов, но сохранил прогноз по инфляции на 2021 год в 3,5-4,0%.

Напомним, в июне Банк России на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых.

Ситуация с коронавирусом весной стала главной угрозой для российской экономики: власти начали готовиться к тому, что закрытые границы, падение цен на нефть вслед за спросом и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России впервые с 2015 года.

В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта – до исторического минимума в 4,25%. В сентябре ЦБ сохранил ключевую ставку на том же уровне.

В октябре Счетная палата составила «шоковый сценарий» для экономики России на 2020–2023 годы.