Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России на последнем в 2020 году заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, следует из сообщения регулятора.

В заявлении говорится, что «совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», передает РИА «Новости».

После снятия жестких ограничений по COVID российская экономика начала постепенно восстанавливаться. При этом ситуация с инфляцией продолжит накаляться: как заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина, ЦБ к концу года ожидает ее на уровне 4,5%, а локальный пик в 5% в феврале.

Эксперты ожидали, что на таком инфляционном фоне регулятор предпочтет оставить ставку неизменной.

Напомним, в июне Банк России на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых.

Ситуация с коронавирусом весной стала главной угрозой для российской экономики: власти начали готовиться к тому, что закрытые границы, падение цен на нефть вслед за спросом и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России впервые с 2015 года.

В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта – до исторического минимума в 4,25%. В сентябре ЦБ сохранил ключевую ставку на том же уровне.

В октябре Счетная палата составила «шоковый сценарий» для экономики России на 2020–2023 годы.