Эксперт: Газпром сделал предпоследний шаг для транзита газа в обход Украины

«Реализация проекта «Балканский поток» – это еще один шаг на пути к возможности доставки газа в Европу в обход Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал сообщение об окончании строительства и готовности к запуску газопровода «Балканский поток».

«Окончание строительства «Балканского потока» означает завершение очередного этапа стратегии Газпрома, в которой он хочет обойти Украину и иметь возможность выбора маршрута доставки газа в Европу. Окончательная точка будет поставлена с завершением «Северного потока – 2», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, сейчас «по сути доработан еще один участок второй нитки «Турецкого потока». «Газопровод из Турции в Болгарию был готов еще в прошлом году. Сейчас достроили перемычку, по которой газ будет попадать из Болгарии в Сербию, а оттуда в Венгрию и далее в Австрию», – пояснил собеседник.

«Для Болгарии «Балканский поток» – это вполне надежный маршрут доставки газа. Так страна получает два маршрута снабжения российским топливом. София по-прежнему может получать газ и транзитом через Украину, Молдавию и Румынию, и через Турцию», – отметил Юшков.

Эксперт напомнил, что Болгария долгое время «кусала локти, жалея, что поддалась давлению со стороны США и отменила строительство газопровода «Южный поток» в 2014 году». Этот проект позволил бы Болгарии пропускать транзитом около 60 млрд кубометров газа.

«Страна получала бы деньги за то, что по ее территории проложена труба, а также скидку на покупаемый в России газ. Кроме того, Болгария приобрела бы особое геополитическое значение как крупный транзитер российского газа в Европу», – пояснил собеседник.

В нынешнем положении, добавил Юшков, болгары таких бонусов не получат. «У Болгарии нет существенной скидки на газ, вместо этого – вполне рыночная цена. Значение страны-транзитера также теряется, потому что объем газа, который через них проходит, сократится в четыре раза», – отмечает собеседник.

Эксперт полагает, что уже в первом полугодии наступающего года «Балканский поток» может быть загружен на полную мощность. «С 1 января обязательства Газпрома по прокачке газа через Украину снижаются, а «Северный поток –2» если и будет запущен, то лишь во втором полугодии. Поэтому в первом полугодии основные объемы можно перекинуть на «Балканский поток», – считает собеседник.

Говоря о конкуренции на Балканах, Юшков упомянул азербайджанский газопровод TANAP. «С азербайджанским газом мы начнем конкурировать на четырех рынках. Поставки Газпрома уже просели в Турции, в том числе из-за конкурента в лице Азербайджана. Также мы конкурируем в Болгарии и Греции. А в скором времени они должны достроить нитку газопровода через Албанию в Италию. Тогда у нас будет конкуренция на газовом рынке с Азербайджаном еще и на Апеннинах», – заключил Юшков.

Накануне стало известно о завершении строительства газопровода «Балканский поток». По информации болгарской газеты «Труд», сейчас приемку газопровода ведет государственная комиссия, после чего «Балканский поток» получит разрешение на эксплуатацию.

«Балканский поток» является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии. В официальных документах указано, что это объект «расширения газотранспортной инфраструктуры компании «Булгартрансгаз» параллельно северному, магистральному, газопроводу до болгаро-сербской границы».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия пустит газ по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») 29 или 30 декабря.

В октябре 2020-го Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года.

«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию.