Эксперт: Газпром сделал предпоследний шаг для транзита газа в обход Украины

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18 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине

После смерти Геннадия Кернеса борьба за власть не оставит в Харькове камня на камне Игорь Чекачков/РИА Новости
Геннадий Кернес, десять лет управлявший Харьковом, скончался от коронавируса в возрасте 61 года. Выигравший свои третьи мэрские выборы из больницы, легендарный Гепа был одной из ключевых и самых неоднозначных фигур украинской политической жизни. Как Кернесу столько лет удавалось оставаться на этом посту и к каким последствиям для Украины в целом приведет сражение за пост главы Харькова? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Навальный – недуэлеспособный субъект

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Репутация визави такова, что принимать очередные разоблачения за чистую монету крайне затруднительно. Все-таки репутация «врет, как дышит», им упорно создавалась годами. Подробности...
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Как раздуть мировую гражданскую войну

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если бы уклад Юга не был сломан через колено в результате гражданской войны, то спустя полвека мы увидели бы следующую картину: мирное сосуществование (разумеется, раздельное) белого населения и черных общин, получивших свободу и независимость. Подробности...
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Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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  • Не ставлю елку
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    Эксперт: Газпром сделал предпоследний шаг для транзита газа в обход Украины

       18 декабря 2020, 12:02
    Фото: VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Реализация проекта «Балканский поток» – это еще один шаг на пути к возможности доставки газа в Европу в обход Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал сообщение об окончании строительства и готовности к запуску газопровода «Балканский поток».

    «Окончание строительства «Балканского потока» означает завершение очередного этапа стратегии Газпрома, в которой он хочет обойти Украину и иметь возможность выбора маршрута доставки газа в Европу. Окончательная точка будет поставлена с завершением «Северного потока – 2», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По словам эксперта, сейчас «по сути доработан еще один участок второй нитки «Турецкого потока». «Газопровод из Турции в Болгарию был готов еще в прошлом году. Сейчас достроили перемычку, по которой газ будет попадать из Болгарии в Сербию, а оттуда в Венгрию и далее в Австрию», – пояснил собеседник.

    «Для Болгарии «Балканский поток» – это вполне надежный маршрут доставки газа. Так страна получает два маршрута снабжения российским топливом. София по-прежнему может получать газ и транзитом через Украину, Молдавию и Румынию, и через Турцию», – отметил Юшков.

    Эксперт напомнил, что Болгария долгое время «кусала локти, жалея, что поддалась давлению со стороны США и отменила строительство газопровода «Южный поток» в 2014 году». Этот проект позволил бы Болгарии пропускать транзитом около 60 млрд кубометров газа.

    «Страна получала бы деньги за то, что по ее территории проложена труба, а также скидку на покупаемый в России газ. Кроме того, Болгария приобрела бы особое геополитическое значение как крупный транзитер российского газа в Европу», – пояснил собеседник.

    В нынешнем положении, добавил Юшков, болгары таких бонусов не получат. «У Болгарии нет существенной скидки на газ, вместо этого – вполне рыночная цена. Значение страны-транзитера также теряется, потому что объем газа, который через них проходит, сократится в четыре раза», – отмечает собеседник.

    Эксперт полагает, что уже в первом полугодии наступающего года «Балканский поток» может быть загружен на полную мощность. «С 1 января обязательства Газпрома по прокачке газа через Украину снижаются, а «Северный поток –2» если и будет запущен, то лишь во втором полугодии. Поэтому в первом полугодии основные объемы можно перекинуть на «Балканский поток», – считает собеседник.

    Говоря о конкуренции на Балканах, Юшков упомянул азербайджанский газопровод TANAP. «С азербайджанским газом мы начнем конкурировать на четырех рынках. Поставки Газпрома уже просели в Турции, в том числе из-за конкурента в лице Азербайджана. Также мы конкурируем в Болгарии и Греции. А в скором времени они должны достроить нитку газопровода через Албанию в Италию. Тогда у нас будет конкуренция на газовом рынке с Азербайджаном еще и на Апеннинах», – заключил Юшков.

    Накануне стало известно о завершении строительства газопровода «Балканский поток». По информации болгарской газеты «Труд», сейчас приемку газопровода ведет государственная комиссия, после чего «Балканский поток» получит разрешение на эксплуатацию.

    «Балканский поток» является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии. В официальных документах указано, что это объект «расширения газотранспортной инфраструктуры компании «Булгартрансгаз» параллельно северному, магистральному, газопроводу до болгаро-сербской границы».

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия пустит газ по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») 29 или 30 декабря. 

    В октябре 2020-го Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года.

    «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию.


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