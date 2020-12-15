Названы сроки запуска сербской части «Турецкого потока»

Сербия пустит газ по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») 29 или 30 декабря, заявил во вторник президент Сербии Александр Вучич.

«До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года. Пока меня, «ужасного диктатора», не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и будет покупать то, что в ее интересах. Мы благодарны российским партнерам за корректность в этом вопросе. Все идет нормально, мы 30 или 29 декабря пустим газ», – заявил Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на вилле «Мир» в Белграде, передает ТАСС.

В октябре 2020 года Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца 2020 года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года.

«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию.