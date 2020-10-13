Сербия назвала срок завершения строительства участка «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич сообщил послу России Александру Боцан-Харченко, что Белград полностью завершит строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца этого года.

Глава Сербии принял российского посла в Генеральном секретариате (резиденции президента) в Белграде, передает РИА «Новости».

«Они обсудили актуальные вопросы сербско-российских отношений и двустороннего сотрудничества, особенно о реализации конкретных договоров и совместных проектов в области энергетики. В связи с этим президент Вучич оповестил посла Боцан-Харченко, что Сербия полностью завершит газопровод до конца года», – сообщила администрация сербского лидера.

Напомним, в январе 2019 года Болгария приняла решение о продолжении ветки «Турецкого потока» от Турции до Сербии. В марте того же года Вучич объявил о начале строительства сербского участка «Турецкого потока».

В январе 2020 года президент Сербии заявил, что доходы страны от транзита российского газа по газопроводу «Турецкий поток» составят 185 млн долларов в год. Тогда Вучич выразил надежду, что «болгары завершат строительство своего участка газопровода до конца мая или до июня, так что уже в сентябре или до конца года газ начнет поступать в Сербию».

8 января президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле. На церемонии также присутствовали президент Сербии и премьер-министр Болгарии.

«Турецкий поток» – газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.