Сербия подсчитала доходы от транзита газа через «Турецкий поток»

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От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

Полтора года назад королева Елизавета Вторая вместе с внуком и его женойФото: Matt Dunham/AP/ТАСС
Британская королевская семья теряет одну из своих составляющих. Принц Гарри и киноактриса Меган Маркл, больше известные как герцог и герцогиня Сассекские, объявили о сложении полномочий членов королевской семьи и желании жить в Северной Америке. Станет ли это ударом по монархии – или Виндзоры опять повернут все к своей пользе, как и в случае с Брекситом? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Массовая культура не может создать эталонного русского

Сергей Сафронов, Бизнес-консультант
Где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов. Подробности...

Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
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Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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              Сербия подсчитала доходы от транзита газа через «Турецкий поток»

              13 января 2020, 09:55

              Текст: Алина Назарова

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              Доходы Сербии от транзита российского газа по газопроводу «Турецкий поток» составят 185 млн долларов в год, заявил президент Александар Вучич.

              «Для нас газопровод – это стратегическая вещь. Мы еще в декабре построили 403 километра газопровода через территорию Сербии, осталось построить четыре измерительные станции и одну большую компрессорную станцию в Жабари. «Турецкий поток» – это вещь, которую люди будут использовать еще много последующих лет. Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере 185 млн долларов ежегодно», – заявил Вучич.

              Он уточнил, что по газопроводу в Сербию будут поступать 13 млрд кубометров газа, из них 3 млрд кубометров останется в стране, остальное пойдет в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию, передает ТАСС.

              Вучич выразил надежду, что «болгары завершат строительство своего участка газопровода до конца мая или до июня, так что уже в сентябре или до конца года газ начнет поступать в Сербию».

              Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Болгария стала активнее работать над строительством газораспределительной сети после критики со стороны российского лидера Владимира Путина.

              8 января президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.

              «Турецкий поток» – газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.  


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