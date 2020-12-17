Завершено строительство газопровода «Балканский поток»

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17 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением

Байдену, в отличие от Обамы, поможет таяние арктических льдов, считают американские советники по России SHAWN THEW/ЕРА/ТАСС
Бывшая советница Трампа по России выступила с приятным для Байдена предсказанием: Москва пойдет на уступки Вашингтону, а вынудит ее к этому глобальное потепление. Эксперты неоднозначно оценивают таяние глобальных льдов на изменение геополитической ситуации в мире. А российский МИД и вовсе называет далекую от Арктики точку в качестве повода для возобновления контактов с США. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...

Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
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Мы здесь власть

Борис Акимов
Борис Акимов, фермер, кандидат философских наук
Нация, пережившая советский XX век, находится в посттравматическом состоянии. Нас почти сто лет приучали к бездействию и безынициативности. Все решено где-то там. Решено глупо, нелепо, несправедливо. Но зато решено за нас. Подробности...
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев

Последний шанс Трампа

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Завершено строительство газопровода «Балканский поток»
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    Завершено строительство газопровода «Балканский поток»

       17 декабря 2020, 10:20
    Фото: VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Газопровод «Балканский поток» построен, он готовится к запуску, сообщила компания «Булгартрансгаз», которая является заказчиком проекта.

    По информации болгарской газеты «Труд», сейчас приемку газопровода ведет государственная комиссия, после чего «Балканский поток» получит разрешение на эксплуатацию.

    «Балканский поток» является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии. В официальных документах указано, что это объект «расширения газотранспортной инфраструктуры компании «Булгартрансгаз» параллельно северному, магистральному, газопроводу до болгаро-сербской границы».

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия пустит газ по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») 29 или 30 декабря. 

    В октябре 2020-го Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года.

    «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию.


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