Завершено строительство газопровода «Балканский поток»

Газопровод «Балканский поток» построен, он готовится к запуску, сообщила компания «Булгартрансгаз», которая является заказчиком проекта.

По информации болгарской газеты «Труд», сейчас приемку газопровода ведет государственная комиссия, после чего «Балканский поток» получит разрешение на эксплуатацию.

«Балканский поток» является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии. В официальных документах указано, что это объект «расширения газотранспортной инфраструктуры компании «Булгартрансгаз» параллельно северному, магистральному, газопроводу до болгаро-сербской границы».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия пустит газ по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») 29 или 30 декабря.

В октябре 2020-го Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года.

«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию.