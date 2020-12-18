Помпео счел приобретенные Турцией С-400 угрозой для военных США

ЗРК С-400, которые Турция купила у России, угрожают безопасности военнослужащих США и американским военным технологиям, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

Замруководителя пресс-службы госдепартамента Кейл Браун сообщил, что Помпео говорил на эту тему с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в связи с решением США ввести в отношении Турции санкции, передает ТАСС.

Помпео «ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что покупка систем С-400 подвергает опасности безопасность военнослужащих и военные технологии США, а также предоставляет России доступ к вооруженным силам Турции и ее оборонной индустрии», передает РИА «Новости».

Вашингтон призвал Анкару «решить вопрос с С-400 таким образом, который соответствует истории сотрудничества оборонных секторов» США и Турции, «насчитывающей десятилетия». Также Помпео хочет, чтобы турецкая сторона подтвердила обязательство закупать оружие и военную технику, совместимую с системами НАТО. По версии Помпео, санкции против Турции ввели, чтобы помешать России получить «существенные доходы» и влияние через поставки оружия. США заверили, что не пытаются подорвать военный потенциал Турции или ее боевую готовность.

Напомним, власти США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкий лидер Тайип Эрдоган счел санкции США атакой на суверенитет Турции.