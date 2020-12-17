Второй медработник пострадал от прививки Pfizer на Аляске

Второму медработнику в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, сообщили СМИ.

Как пишет New York Times со ссылкой на больницу, в среду у еще одного работника той же больницы на Аляске проявилась отрицательная реакция после получения дозы вакцины: через десять минут после инъекции у него возникли припухлости под глазами, головокружение и першение в горле, передает РИА «Новости». Его доставили в отделение оказания экстренной помощи и дали ряд лекарств. По данным больницы, его реакция на вакцину не рассматривалась как аллергическая. Через час медработник пришел в норму и был выписан.

Ранее у медработника в американском штате Аляска после прививки от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer проявилась сильная аллергическая реакция.

В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В минувшее воскресенье профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Днем ранее действующий американский президент Дональд Трамп сообщил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США выдало разрешение на использование вакцины компаний BioNTech и Pfizer по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.