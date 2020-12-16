Прививка Pfizer вызвала тяжелые последствия у медработника в США

Сильная аллергическая реакция проявилась у медработника в американском штате Аляска после прививки от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, сообщили источники New York Times.

По данным издания, состояние медработника оценивается как стабильное. Реакция организма на вакцину, предположительно, схожа с той, которая проявилась на прошлой неделе у двух человек после прививок в Великобритании, передает РИА «Новости».

В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В минувшее воскресенье профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Днем ранее действующий американский президент Дональд Трамп сообщил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США выдало разрешение на использование вакцины компаний BioNTech и Pfizer по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.

Избранный президент США Джо Байден, ранее обещавший сделать прививку от коронавируса, чтобы успокоить тех, кто не уверен в ее надежности, заявил в среду, что не будет вакцинироваться «вперед очереди».