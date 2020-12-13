В ЦКПЗ США одобрили вакцину Pfizer от COVID-19

Профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса.

За то, чтобы рекомендовать вакцину для прививки лиц 16 лет и старше, проголосовали 11 экспертов, трое выступили против. ЦКПЗ – второй по счету регулятор в США, эксперты которого одобрили вакцину Pfizer. Члены комитета рекомендовали приступить к применению вакцины, учитывая исключительные обстоятельства. Рекомендацию еще должен одобрить директор ЦКПЗ Роберт Редфилд, только после этого вакцину можно будет использовать, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, вакцина уже получила лицензию от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США.