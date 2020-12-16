Стало известно о госпитализации экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в растрате 7,5 млн рублей, госпитализирован с сердечным приступом в одну из столичных клиник, сообщил источник в медицинских кругах.

«Да, Ишаев накануне был доставлен в московскую больницу с сердечным приступом», – сказал источник ТАСС.

В свою очередь адвокат Ишаева Лариса Мове подтвердила, что ее подзащитный действительно болен. «Информацию о госпитализации и диагнозах не комментирую, это не моя прерогатива, но он действительно болен. [Судебное] заседание сегодня открылось и закрылось, перенесено на завтра», – сказала она.

«Он (Ишаев – прим. ВЗГЛЯД) весь день вчера ездил по больницам, сдавал анализ на COVID и [делал] КТ легких, так как без этого не госпитализируют», – сообщил в свою очередь источник РИА «Новости». По его сведениям, в 2017 году у Ишаева был инфаркт.

Судья Замоскворецкого суда, которая рассматривает дело, запросила в клинике данные о том, насколько серьезно заболевание фигуранта и может ли он участвовать в процессе, она отложила заседание на 9.00 17 декабря.

О задержании Ишаева стало известно утром 28 марта 2019 года. Следственный комитет России сообщил, что дело было возбуждено в связи с хищениями у Роснефти. Сам экс-глава региона отказался признавать вину. В марте 2019 года Ишаев был отправлен под домашний арест по решению Басманного суда. Бывшего чиновника обвиняют по статье о растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере. При этом ранее дело велось по статье о мошенничестве. Расследование уголовного дела против Ишаева было завершено в июле 2020 года.