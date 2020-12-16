Раскрыта технология и график атаки на парламентские выборы 2021 года в России

В социальных сетях за год до выборов в Госдуму уже ведется атака на избирательную кампанию. Об этом на презентации доклада, посвященного стратегии и технологии дискредитации парламентских выборов заявил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Не успел завершиться Единый день голосования, как внимание ряда политиков и экспертов переключилось на предстоящий электоральный цикл – в социальных сетях началась массированная атака, имеющая цель поставить под сомнение правовую и политическую легитимность предстоящих парламентских выборов», – рассказал Брод.

По его словам, уже сейчас анализ высказываний в СМИ и соцсетях ряда организаций позволяет спрогнозировать основные линии атаки на следующую избирательную кампанию. Хотя до выборов почти год, уже сейчас в массовом сознании укореняют утверждение об отсутствии конкуренции, дискредитируют базовые параметры законодательства, навязывают мысль о предсказуемости выборов и фиктивности общественного наблюдения.

«Обыгрывается тема о якобы давлении на избирателя, использовании административного ресурса, поддержки кандидатов от партии власти. Новым фактором информационных атак является заблаговременное заявление о нелегитимности выборов и призыв к их непризнанию на международной арене. Это косвенно свидетельствует о подготовке ряда организаций к проведению массовых волнений. Массированная дискредитация предстоящих парламентских выборов обусловлена попыткой отдельных политических сил влиять из-за рубежа», – пояснил Брод.

Он предупредил, что в ходе кампании для более представительного антуража возможно образование мнимой коалиции общественных сил из лиц, представляющих самих себя. По его словам, в этом смысле опыт Белоруссии планируют апробировать и в России – дискредитаторы будут играть и на протестной активности в связи с пандемией.

Отдельная глава доклада посвящена прогнозам линий дискредитации выборов на предстоящий год. Бород представил календарь дискредитации по месяцам: в декабре будет поток сообщений об административном ресурсе, подготовке фальсификаций, утвержденных планах показателей. В январе-феврале не исключены формы публичной дискредитации новых форм голосования, возможность массовых фальсификаций (будет подвергаться нападкам система общественного наблюдения как имитационный институт).

В марте-мае возобновиться тактика морального террора организаторов выборов, включая составление «черной книги» (будет обыгрываться тема по делигитимации обновления ЦИК России). В апреле-мае информационная атака сконцентрируется вокруг партии власти, якобы использовании партийного ресурса при продвижении кандидатов от партии власти, отсутствии равного доступа для кандидатов.

В июне будут рассказывать об отсутствии политической конкуренции. В июле – о завышенном муниципальном фильтре и начале отказов в регистрации. В августе выйдет на первый план якобы имеющий место «зажим» оппонентов, создание искусственных механизмов для продвижения кандидатов от партии власти.

По словам Брода, в августе-сентябре, возможно, будет подниматься вопрос о неравномерном информировании избирателей о кандидатах, административных ресурсах и технологиях. Для иллюстрации этого будет использовать подача жалоб и фейковых сообщений. «19 сентября для формирования и поддержки недовольства будет проведена ожидаемо массированная информационная атака с трансляцией в СМИ о фейковых нарушениях. Никаких опровержений традиционно не будет», – отметил он.

Эксперт предрекает претесные акции от движения «Голос» с выступлениями его представителей на международной арене с обвинениями об отсутствии честных выборов в России. И применение технологий манипуляций, рассчитанных на псевдонаучных математических расчетах («кривая Гаусса», «пила Чурова»).

«Открытость и прозрачность электоральных процессов во многом обеспечивает широкая сеть наблюдения, обеспечивая сбор и проверку сообщения, запуск новых технологических ресурсов», –заключил докладчик.

В свою очередь, участвовавший в презентации доклада директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников (Санкт-Петербург) обратил внимание участников на важность правильно интерпретировать данные социологических служб. По словам социолога, нужно очень внимательно относиться к анализу полученных в социологических опросах цифр, не давать возможности манипулировать своим мнением, поскольку политические силы, которые хотят дискредитировать итоги голосования, могли бы после такого опроса и голосования заявить: «В два раза больше набросали бюллетеней!»

Генеральный директор Центра политического анализ Павел Данилин, напомнил, что на встрече с депутатами Европарламента Алексей Навальный уже призвал не признавать выборы в 2021 году в России. «Не нужно расслабляться, нас ждут очень непростые выборы в предстоящем году. Кампания по дискредитации выборов стартовала недавно», – отметил он.

Профессор кафедры российской политики факультета политологи МГУ Андрей Манойло, также представивший свой доклад «Новые технологии организации государственных переворотов от Лиссабона до Владивостока, от Каракаса до Минска: делегитимизация выборов» днем ранее, подтвердил основные выводы Брода. «Приём заблаговременной делигитимации выборов применяется не только в России, но уже на протяжении 2-3 лет в разных странах. Суть этого приёма заключается в том, что подготовительный период начинается задолго до самого старта избирательной кампании», - заявил он. По словам Манойло, лидеры внесистемной оппозиции уже сейчас делают заявления по поводу будущих выборов: в Госдумы в 2021 году и президентских – в 2024 году, нацеливаясь, таким образом, на дальнюю информационную кампанию.

Резюмировал дискуссию замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Несмотря на важные тенденции в избирательной системе и сфере электоральных процессов России в сторону повышения уровня конкуренции политического процесса и открытости выборов (в том числе, рост числа независимых наблюдателей), сценарий, который описан в докладе НОМ, выглядит весьма достоверно и убедительно. Наблюдается поразительная активность политических общественных деятелей с заявлениями о том, что выборы будут сфальсифицированы. И люди должны понимать, что такая политика, приводящаяся более чем за полгода, должна сформировать представление о том, что их мнением манипулируют сторонние субъекты в своих интересах», – заключил Шаповалов.