Собянин оценил вероятность ограничений по коронавирусу в 2021 году

Ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся в течение ближайших месяцев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Также очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но все же ограничений, и вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

По словам мэра, потери городского бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 млрд рублей, 300 миллиардов из них – расходы на пандемию. При этом Собянин отметил, что экономика города выдержала удар, были выполнены все социальные обязательства перед москвичами.

Также он подчеркнул, что реальные доходы москвичей ощутимо сократились из-за пандемии. «Тысячи людей потеряли работу или были вынуждены закрыть свой бизнес», – уточнил он.

Собянин добавил, что власти Москвы за считаные дни перешли на новые принципы управления благодаря сложным и порой непопулярным решениям прежних лет, передает ТАСС.

«Решения, за которые нас критиковали, в экстренной ситуации спасли десятки тысяч жизней людей», – сказал он.

Ранее Собянин сообщал, что в Москве на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу. Также Собянин пояснил, что власти не собираются ограничивать работу метро.