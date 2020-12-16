Уровень детской смертности в ДТП в России значительно снизился

В России уровень детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий снизился в 2,5 раза за 14 лет, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Владимир Кузин.

Кузин сообщил, что в данный момент «завершаются мероприятия второй федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», передает АГН «Москва».

«Стоит отметить, что она стала логичным продолжением первой программы 2006-2012 годов, которая началась уже 14 лет назад. Итогом работы за эти 14 лет стало снижение уровня детской смертности в ДТП в 2,5 раза, в абсолютных цифрах это с 1 тыс. 276 до 562 в 2019 году. Цифры очень значительные и отмечают действительность этой работы, которая проводилась в течение 14 лет», – сказал он.

Кузин добавил, что наиболее успешные мероприятия целевой программы будут реализованы начиная с 2021 года в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года количество ДТП и пострадавших в них россиян уменьшилось на 40% в связи с мерами, введенными в целью борьбы с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как обезопасить себя от смертельного ДТП.