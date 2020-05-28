Детская смертность в ДТП на российских дорогах уменьшилась вдвое

Количество ДТП и пострадавших в них граждан в России уменьшилось на 40% в апреле этого года в связи с мерами, введенными в целью борьбы с коронавирусом, заявил замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин.

«Что касается пандемии, конечно же, она очень здорово повлияла на ситуацию с аварийностью. В апреле мы отметили снижение количества ДТП и раненых в них людей на 40%. Количество погибших при этом сократилось на 23%», – передает РИА «Новости» его слова.

Уточняется, что зафиксировано также снижение детской смертности до 50%, в некоторых регионах эти показатели выше. На статистике сказалась домашняя изоляция, из-за которой сократились пешеходные потоки и пассажирские перевозки детей, дополнил Понарьин.

«Аналогичную картину мы наблюдаем и в мае. Цифры скромнее, чем в апреле, но снижение достаточно приличное. Соответственно, наша ближайшая задача – сохранить этот тренд в постпандемийный период», – пояснил он.

Однако экономический кризис на фоне распространения коронавируса может привести к гибели отрасли подготовки водителей. Так, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что около 90% российских автошкол могут закрыться.