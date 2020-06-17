Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

Взгляд
17 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
Разделы

Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
Перейти а раздел…

Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Япония срывает важнейшую военную сделку с США

Американская система ПРО японцам не очень понравиласьФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
США судорожно ищут объяснения крайне странному, с их точки зрения, поведению Японии. Премьер Синдзо Абэ бросил личный вызов Дональду Трампу, отказавшись от важнейшего военно-политического совместного с США проекта, размещения наземной системы ПРО. Что послужило причиной такого решения – и почему от него выиграют и Китай, и Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Белую Америку вынудили голосовать за Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Победа Байдена приведет к консолидации вокруг куда более правого, чем Трамп, кандидата. И тогда американские элиты действительно увидят на своем политическом горизонте сполохи гражданской войны. Подробности...

«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Денис Палецкий, член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке в Пекине, Китай ввел новые меры безопасности, но не вводил военного положения. Вся проблема – в неправильном переводе, и не только на русский. Подробности...

Французская искра в американском костре

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В попытках американцев найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Российские и советские актеры, побывавшие за решеткой

    Китай и Индия на пороге войны

    Новая война за Африку

      Перейти а раздел…

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

          На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?
          • Выиграть выборы

          • Проиграть выборы

          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Москва объяснила подоплеку нового статуса Украины в НАТО
              Названы сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2 по «Северному потоку – 2»Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-ОгаревоООН назвала убийство Флойда символом системного расизмаСын Ефремова обратился к семье погибшего в ДТП
              Патрушев заявил о возрождении «пещерного национализма» на ЗападеКремль отреагировал на предложение сократить новогодние каникулыНа Украине предложили предоставить Навальному политическое убежищеВ Москве побит температурный рекорд времен Александра III
              Финляндия ответила на сообщения о планах Горбачева передать КарелиюСША объявили о вводе против Сирии санкций «по закону Цезаря»УЕФА подтвердил перенос финала ЛЧ в Петербурге на 2022 годРоссиянам объяснили опасность мороженого и холодных напитков в жару

              Главная тема


              Развал ГТС Украины вынудил Газпром действовать на опережение

              передача территорий


              Горбачев отреагировал на сведения о планах отдать Карелию Финляндии

              времена и нравы


              Занимавшимся сексом на площади в центре Москвы назначили наказание

              военный блок


              Турция отказалась поддерживать новый план НАТО по «сдерживанию» России на Балтике

              Видео

              новейшее вооружение


              Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

              политическая воля


              Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

              Грандиозный конфликт


              Эфиопы возводят объект, способный уничтожить Египет

              «заговор банкиров»


              Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

              Кто виноват?


              Алексей Зензинов: Французская искра в американском костре

              Трудности перевода


              Денис Палецкий: «Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

              Великое пробуждение


              Геворг Мирзаян: Белую Америку вынудили голосовать за Трампа

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?

              Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

              		   17 июня 2020, 18:15
              Фото: Jens Kaczmarek/dpa/Global Look Press

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Конечно, соблюдая ПДД. Но желательно – вооружившись статистикой.

              Смертельная авария с участием актера Михаила Ефремова ожидаемо вызвала волну морально-этических вопросов, на фоне которых чуть в стороне оказался технический момент. Как вышло, что «Лада», в которой ехал погибший курьер Сергей Захаров, практически «сложилась», а внедорожник Ефремова пострадал далеко не так сильно, хотя столкновение было практически лобовым? 

              Конечно, первой в голову приходит разница в массе и размере машин, но ведь между фургоном Lada Granta и Jeep Grand Cherokee она не настолько велика, как между ними обоими и, например, дальнобойным грузовиком, который их просто раздавил бы. Но на самом деле, Jeep вдвое тяжелее Granta, он весит две тонны против 1200 кг у российской машины, и игнорировать этот параметр определенно не стоит. 

              Тем более что масса – самый важный фактор при ДТП. Он оказывает наибольшее влияние на степень повреждений автомобиля и, соответственно, на вероятность смерти водителя. В 2003 году американская Ассоциация развития автомобильной медицины проанализировала исследования, касающиеся причин смертности в ДТП, и пришла к интересному выводу. Когда к летальному исходу приводили особенности конструкции машины, в 60% случаев краеугольным камнем была масса. Размеры колесной базы, высота бампера, длина автомобиля – все это играет куда меньшую роль. То есть чем тяжелее автомобиль, тем выше шанс у водителя выжить. Водители маленьких и легких малолитражек обычно страдают больше всего – риск повреждений и смерти у них наиболее высок.

              Что же касается факторов, зависящих от водителя, здесь наиболее значимым оказался опыт, который ученые поставили в прямую зависимость от возраста: молодые и старые автомобилисты составили группу наибольшего риска, последние – еще и в силу слабого здоровья. Но если вынести опыт за скобки, важнейшим фактором при смертности в ДТП оказался пристегнутый ремень – практически в 20% случаев все упиралось в него. Каждый пятый водитель из числа скончавшихся в 18 тысячах проанализированных аварий погиб из-за непристегнутого ремня.

              Конечно, нельзя сказать «покупайте большую машину, пристегивайтесь, и это защитит вас», поскольку ситуации на дороге могут настолько разниться, что иной раз гибнут даже водители грузовиков. Отбойники, кюветы, столбы, деревья – все это легко может привести к смерти водителя. И самые опасные ситуации, конечно, это когда от человека за рулем ничего не зависит. Когда он едет по правилам, трезвым, без превышения скорости, и со встречной полосы на него вылетает пьяный водитель. 

              При этом данные различных исследований (в дополнение к ПДД, конечно) могут подсказать, как и где следует ездить, чтобы минимизировать риск попадания в ДТП. 

              Самая безопасная скорость. Центр изучения ДТП в Университете Монаша в Мельбурне, входящего в топ-60 лучших вузов мира, проанализировал риск смертности в авариях, произошедших на разных скоростях. На дорогах с пешеходными переходами, то есть в массе своей расположенных на небольших улицах в городах, скорость автомобиля должна быть не более 30 км/ч. На обычных шоссе, где есть риск лобового столкновения (к этой категории можно отнести большую часть российских двухполосных федеральных трасс) – максимально безопасная скорость 70 км/ч. Если ни один из столкнувшихся лоб в лоб водителей не превысил этого порога, то оба с высокой вероятностью останутся живы. На больших же автострадах с соответствующими отбойниками посередине, по мнению австралийцев, можно разрешать и более 100 км/ч.

              Самое безопасное пассажирское место. Если водителю выбирать не приходится, то вот у его пассажиров вариантов больше. Долгие годы считалось, что лучше всего садиться на задний ряд, а если точнее – то позади водителя. Есть различные исследования, доказывающие, что там действительно было безопаснее. Во-первых, водитель перед ДТП инстинктивно пытается увести удар от себя – это значит, что он с большей вероятностью придется на другие части машины. А во-вторых и в-главных, при лобовом столкновении расстояние до задних пассажиров «съедает» немалую долю возникающей от удара энергии – и, соответственно, риск получить серьезные повреждения для них ниже. 

              Но в конце 2019 года вышло исследование, согласно которому задний ряд в последние годы перестал быть самым безопасным местом в автомобиле. Не потому, что изменился характер аварий, а за счет того, что производители подтянули безопасность водителя и переднего пассажира. В большинстве современных автомобилей ремни сидящих впереди отличаются от тех, что установлены на заднем ряду. Передние ремни оборудованы преднатяжителями – при столкновении срабатывает пиропатрон, который может чуть ослабить натяжение ремня, если оно было очень резким и сильным. Поскольку при серьезных ДТП недостаточно гибко сработавший ремень мог только в большей степени покалечить водителя или вообще убить его, нововведение улучшило ситуацию. То есть задний ряд не стал менее безопасным, просто более безопасным стал передний. 

              Самая безопасная дорога. Исследования показывают, что на многополосных дорогах происходит гораздо больше ДТП, чем на двухполосных, но двухполосные при этом опаснее – там гибнет больше людей. Все это логично – многополосные трассы обычно оборудуют отбойниками, и на встречку вылететь затруднительно. А большее число машин при этом ведет к обилию мелких аварий. Но многополосные дороги все же более безопасны, нежели двухполосные – риск получить травму в ДТП или вовсе умереть там на 44% ниже.

              Самая безопасная полоса. Речь, конечно, о многополосных дорогах. Самой аварийной полосой, вопреки расхожему мнению, отнюдь не является левая – если брать в качестве примера дорогу, где по три полосы в каждую сторону, то наибольшее число ДТП происходит в правом крайнем ряду. Затем идет средний, и только потом уже левый. В США, к примеру, энтузиасты вывели следующий расклад в числе аварий: 46% – 37% – 17%, то есть почти половина ДТП происходит в крайнем правом ряду. Ту же самую тенденцию ученые зафиксировали и в Швеции. Толковых объяснений этому нет, но одна из самых распространенных версий – преобладание в мире правшей и людей с доминирующим правым глазом. Правши обычно держат на руле во время движения правую руку и анализируют пространство вокруг, опираясь на ведущий правый глаз – вкупе два этих фактора позволяют им с большей уверенностью перестраиваться слева направо, чем справа налево. Человеку, едущему в правом ряду, приходится постоянно анализировать ситуацию слева, и мозгу в этой ситуации не столь комфортно, как если бы его обладатель двигался вдоль разделительной полосы слева. По той же причине в Швеции резко упало число ДТП после перехода страны с левостороннего на правостороннее движение в конце 60-х: в машинах с левым рулем в том числе удобнее следить за потоком позади себя – за зеркало заднего вида отвечает, по сути, правый, ведущий глаз.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............