В США «взлетевший» автомобиль протаранил второй этаж стоматологии

В американском Санта-Ана передвигавшийся с высокой скоростью по шоссе автомобиль врезался в отбойник, после чего машина взлетела и врезалась второй этаж здания стоматологической клиники, сообщили местные правоохранительные органы.

В результате ДТП водитель и пассажир получили незначительные травмы и были госпитализированы, передает RT со ссылкой на The Los Angeles Times.

По данным издания, находившийся за рулем машины признался, что употреблял наркотики.

Извлечением автомобиля из здания занялись сотрудники местной пожарной охраны.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сиднее автомобиль протаранил здание начальной школы, погибли дети.