Пьяный водитель грузовика проехал по встречной полосе в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП из-за того, что грузовик Freightliner выехал на полосу встречного движения, сообщают СМИ.

Грузовик ехал по встречной, пока не врезался в отбойник, пишет «78».

Авария произошла на КАД в Невском районе. Фура задела не менее четырех автомобилей, передает РЕН ТВ.

«Финальной точкой стали две смятые иномарки», – пишет «Комсомольская правда».

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель Audi, а также мальчики 2010 и 2012 годов рождения, которые ехали на пассажирских местах в Ford Kuga.

За рулем грузовика находился пьяный 63-летний мужчина.