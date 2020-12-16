Раскрыты технологии работы новой российской сверхтяжелой ракеты

Проект новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для исследования и освоения дальнего космоса, будет базироваться на метановых технологиях, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается два варианта компоновки ракеты. Первый: когда блоки нижних ступеней будут использовать в качестве топливной пары метан-кислород и будут созданы на базе первой ступени ракеты «Амур-СПГ». Второй: центральный блок от «Амур-СПГ» и боковые блоки от первой ступени ракеты «Союз-5» на паре кислород-керосин», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в августе в пресс-службе РКЦ «Прогресс» сообщили, что завершение технического проектирования российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК) запланировано на осень 2021 года.

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