Число иностранных студентов в Уральском экономическом университете выросло на 40%

Количество иностранных студентов, обучающихся в крупнейшем экономическом вузе на Урале – Уральском экономическом университете (УрГЭУ) выросло почти на 40%, несмотря на ситуацию с COVID, сообщили в пресс-службе вуза.

На данный момент в УрГЭУ обучается более 1 тыс. 623 студентов из 58 стран, передает ТАСС.

Отмечается, что увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях является одной из задач национального проекта «Образование».

«В 2020-2021 учебном году в вузе обучается 1 623 иностранный студент. Рост связан с активным продвижением вуза в международном пространстве и рекрутинговой работой международной службы. Была длительная работа многие годы в этом направлении», – сказали в вузе.

В 2019-2020 учебном году в вузе числилось 1 тыс. 168 иностранных студентов из 58 стран.

Уральский государственный экономический университет – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 15,5 тыс. студентов.

В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 159 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования.