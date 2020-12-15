Роскосмос запланировал отправлять людей на Луну на ракете «Ангара»

Пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Ангара» в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса. Наличие с 2023 двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

По его мнению, пока преждевременно приступать к созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей» до того, как будут созданы новые технологии.

«Я не приступал бы к созданию сверхтяжелого комплекса на основе существующих решений, пусть даже они до сих пор хороши и до сих пор конкурентны. Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться «горячего резервирования» и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства», – отметил он.

Также Рогозин добавил, что необходимо разработать новые облегченные материалы для обечаек (корпуса ракеты) и топливных баков, создать незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром.

«Ну, и следует также понимать, что «свертяж» летать будет не так часто, как «рабочие» ракеты среднего класса, а потому работа над универсальными ракетными модулями сверхтяжелой ракеты должна нас привести к созданию прототипа ракеты-носителя среднего класса для полноценной замены легендарной и любимой нами ракеты-носителя «Союз-2». И это должно произойти в ближайшее десятилетие», – уточнил Рогозин.

Напомним, в июле Рогозин допустил совместное освоение Луны Россией и Китаем.