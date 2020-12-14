Азербайджан и Армения обменялись военнопленными

Командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов лично вел переговоры об обмене пленными, в результате Азербайджану возвращены 12 военнопленных, Армении – 44, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов вел интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу «всех на всех». В результате достигнутых договоренностей, 14 декабря обмен военнопленными состоялся», – сообщил Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, лично командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне 44 человека.

Конашенков добавил, что в настоящее время режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Он также сообщил, что за сутки с территории Армении вернулись еще 825 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 39 тыс. беженцев, передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что 44 военнопленных уже вернулись российским бортом в Ереван.

В понедельник вечером сообщалось, что между Баку и Ереваном прошел процесс обмена военнопленными и заложниками, захваченными во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения согласовали обмен пленными в Карабахе по принципу «всех на всех». Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, это касается как тех, кто попал в плен во время последнего военного конфликта, так и тех, кто оказался там до этого.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.