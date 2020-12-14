В СК подтвердили смерть вероятного убийцы девушки и ее брата в Армавире

Тело мужчины, подозреваемого в убийстве девушки и ее несовершеннолетнего брата в Армавире, обнаружили в Новороссийске, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Краснодарскому краю.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 26-летней женщины и ее 9-летнего брата с особой жестокостью (ч.2 ст.105 УК РФ) обнаружено тело 32-летнего подозреваемого».

Отмечается, что для розыска подозреваемого «привлекались силы и средства ГУ МВД России по краю, использовалась специальная техника, в том числе квадрокоптеры».

«В тесном взаимодействии с сотрудниками (аварийно-спасательной службы) «Кубань-Спас», следователем были получены сведения о температуре воды в Черном море и имеющихся течениях. Полученная от специалистов и проанализированная следователем схема течений в море указывала на то, что тело фигуранта, в случае его гибели, может быть обнаружено в пределах трех суток в районе города Новороссийска», – отмечается в сообщении.

В результате в понедельник на берегу близ «одного из причалов в Южном районе города Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений».

Ранее СМИ сообщили о гибели подозреваемого в жестоком убийстве девушки и ее брата в Армавире.

Напомним, по предварительным данным, девушку убил в ходе конфликта на почве ревности ее 32-летний сожитель. Убийство произошло на съемной квартире в одном из многоквартирных домов в Армавире.

После этого подозреваемый направился в станицу Новоалексеевскую, где убил брата погибшей.

Затем злоумышленник оставил свою машину недалеко от моря в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся. Позже он опубликовал в Сети видео с признанием в убийстве.