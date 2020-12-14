Обвинение попросило для историка Соколова 15 лет колонии

Прокурор в ходе прений сторон попросил назначить 15 лет колонии строгого режима историку Соколову, по версии следствия, убившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко.

«Назначить наказание путем частичного сложения (...) в виде 15 лет лишения свободы строгого режима», – передает слова прокурора ТАСС.

Сам Соколов заявил в суде, что убил девушку неумышленно. По его словам, он находился в состоянии «полного умопомрачения». Историк признал свою вину и сказав, что раскаивается в содеянном, которое его «мучит».

«Это было в состоянии полного умопомрачения, которое было из-за сказанных ужасных оскорблений моих детей. Да, это сделал я, но я не знаю, можно ли это назвать умышленным, а тем более предумышленным. По моему убеждению, нет», – приводит РИА «Новости» заявление Соколова.

Напомним, в октябре Соколов признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.