Национальной службе здравоохранения Британии пришлось извиняться за рекламу с Сантой

Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) пришлось извиняться за рождественскую рекламу с участием заболевшего коронавирусом Санта-Клауса, которому врачи оказывают помощь в реанимации.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале NHS в начале декабря. В начале ролика пожилой мужчина с коронавирусом попадает в реанимацию. Врачи спасают ему жизнь, после чего под их контролем он восстанавливается, сообщает Business Insider.

Пока пациент находится в больнице, он отвечает на большое количество писем. В конце ролика мужчину выписывают, а одна из врачей приходит домой встречать Рождество. Она читает записку с поздравлением и понимает, что все это время лечила Санта-Клауса.

Ролик подвергся резкой критике со стороны пользователей, они сочли, что вид Санты в реанимации может напугать детей. В итоге Национальной службе здравоохранения пришлось удалить ролик со своего канала. Организация принесла извинения родителям, чьи дети расстроились после просмотра рекламы.