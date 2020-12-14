Посольство России отреагиовало на обвинения американских СМИ в хакерских атаках

Посольство России в Вашингтоне ответило на попытки американских СМИ обвинить Москву в хакерских атаках на органы государственной власти США.

«Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, еt национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», – сообщило российское посольство в Facebook.

Там добавили, что Российская Федерация активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности.

«В этой связи хотели бы напомнить нашим американским коллегам об инициативе, выдвинутой пезидентом Владимиром Путиным 25 сентября, о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности», – отметили в посольстве.

В диппредставительстве заявили также, что российская сторона так и не получила ответа от Вашингтона, также как и по другим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами.

Ранее сообщалось группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США.

При этом газета Washington Post со ссылкой на источники заявила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Никаких доказательств издание не приводит.

Напомним, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что заявления о кибератаках из России на разработчиков вакцин от коронавируса являются спекуляцией.