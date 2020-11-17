Россия ответила на обвинения в кибератаках на разработчиков вакцин от COVID-19

Заявления о кибератаках из России на разработчиков вакцин от коронавируса являются спекуляцией, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, обвинения России в кибератаках стали уже «нормой жизни, определенной политической модой», передает РИА «Новости».

«Нам не нужно ничего, кроме нормального отношения к тем разработкам, которые уже имеются в России и продвигаются в том числе в контактах с зарубежными партнерами», – заявил замглавы МИД.

Он уточнил, что негативные воздействия на российские ресурсы из-за рубежа явно превышают то, что пытаются вменить России. По его словам, тематика кибератак из-за рубежа на российские ресурсы в кругу специалистов детально отработана

Также Рябков добавил, что разумнее было бы позволить во всем разобраться специалистам. Однако Вашингтон не желает идти на диалог в этой ситуации, что может негативно повлиять на отношения между Россией и США.

Ранее компания Microsoft заявила, что из России и КНДР якобы были произведены кибератаки на занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса семь компаний в США, Франции, Индии и Южной Корее.

В июле национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.