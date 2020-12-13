Американский генерал назвал Россию великой державой

Россия, несомненно, является великой державой с высоким уровнем боеготовности вооруженных сил, что нельзя недооценивать, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Россия – великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей… Российские военные очень хороши, без вопросов. Они представляют собой вызов и угрозу (для США – прим. ВЗГЛЯД). Их нельзя недооценивать», – заявил генерал Милли в интервью газете Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

Он также высоко оценил кибервозможности российских ВС и дал высокую оценку уровню и боеготовности космических, воздушных, военно-морских и наземных войск.

По его словам, в России «очень боеспособная и очень профессиональная армия». Вместе с тем Милли заявил, что «в самом широком стратегическом смысле» Россия находится «в состоянии упадка», однако после этого он сразу добавил, что «конечно, Россия обладает очень мощными стратегическими ядерными силами».

Ранее американский военный Роберт Скейлз заявил, что автомат М-16 армии США уступает легендарному советскому АК-47.

В ноябре президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.