Американец рассказал о бое, проигранном из-за «паршивого оружия» США

Американский военный Роберт Скейлз заявил, что автомат М-16 армии США уступает легендарному советскому АК-47. Его статья опубликована в журнале The Atlantic.

Скейлз вспомнил бой времен Вьетнамской войны, в котором он принимал участие. В этом сражении по окопавшимся на высоте американцам нанесли удар вьетнамцы, вооруженные «поразительно надежными и прочными автоматами АК-47». Они несколько часов взбирались на высоту, таща свои советские автоматы, а затем открыли убийственный огонь по американским военным, у которых в самый ответственный момент заклинили их М-16, передает воспоминания американского военного РИА «Новости».

«Меня по сей день преследует картина: трое моих солдат, лежащих на своих разобранных винтовках, которые заклинило, и которые они отчаянно пытались почистить», – написал Скейлз.

По его словам, то оружие, которое почти полвека назад убило его сослужицев во Вьетнаме, пройдя несколько модификаций, продолжает убивать американцев в Афганистане.

Любой недостаток или утраченное преимущество означает смерть. Заклинивший патрон может свести на нет огромные преимущества дорогостоящих американских систем вооружений воздушного и морского базирования, которые должны стать поддержкой пехоты в сражении, пишет автор.

«Если жизнь такого огромного количества людей зависит от создания дешевого предмета из металла и пластмассы стоимостью тысячу долларов и весом менее трех килограммов, то почему самая богатая в мире страна не может дать своим солдатам качественное оружие?» – задался вопросом Скейлз.

Специалист объяснил, что М-16 клинит и-за особенности механизма, которую «невозможно устранить никакой милитаризацией и переделками». В винтовке патрон подается из магазина в патронник с помощью энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола при прохождении по нему пули. Пороховые газы, отведенные из канала ствола по тонкой алюминиевой газоотводной трубке, производят толчок, отбрасывающий затвор назад. Из-за этого изъяна затворный механизм свободно перемещается в корпусе винтовки, поэтому любая пыль, грязь и даже остатки пороха приведут к заклиниванию затвора и всей винтовки.

В отличие от М16, у советского АК-47 есть прочный шток газового поршня, соединенный с затвором. Давление отводимых из ствола пороховых газов давит на шток и на затвор как на единое целое, а прочное запирание ствола затвором гарантирует, что ни грязь, ни пыль не помешают автомату функционировать.

Благодаря надежности механизма АК-47, российский пехотинец может безостановочно выпустить 140 пуль в минуту. Скорострельность у модифицированного варианта винтовки М-16 в два раза меньше, уточняет автор.

«Американская страсть вооружать войска паршивыми винтовками стоила нам умопомрачительного количества смертей, которых вполне можно было избежать», — заключил военный.

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